Оказывается, что Минкульт дал ему разрешение на выезд, но не в Россию.

9 марта в СМИ начала распространяться информация о том, что украинский режиссер Тарас Голубков снял клип для российской певицы Клавы Коки. Оказывается, что разрешение на выезд он взял в Минкульте, однако тогда он озвучил совершенно другую причину.

Как сообщили в Минкульте сайту kp.ua, Голубкову дали разрешение на выезд с 14 по 30 октября прошлого года. В ведомстве заверили, что он брал разрешение для того, чтобы выехать в Европу и снимать там документальный фильм о войне в Украине. Также он предоставил все необходимые для этого документы.

"Был создан проект The War Diary. Основная информационная задача – показать европейской аудитории цельную картину, а через документальную форму максимально донести проблематику до зрителя. Центром каждого рассказа есть настоящие люди, оказавшиеся в сложных обстоятельствах войны. Ценность данного проекта – это своеобразный "прямой эфир", фиксация абсолютно настоящих событий! Человек из любой точки мира, может увидеть истории людей, встретившихся лицом к лицу с такой страшной трагедией, как война!" - писал Голубков в обращении к Минкульту.

Видео дня

Однако на самом деле все оказалось совсем иначе. Голубков поехал в Россию, где продолжил работать с артистами-путинистами, поддерживающими войну в Украине.

Так, на днях вышел новый клип российской певицы Клавы Коки на песню "Замуж", режиссером которого и стал Голубков. Хоть и команда певицы тщательно скрывает, что видеоработу для нее снял украинский режиссер, актер, сыгравший в клипе, "спалил" Голубкова. Но вскоре он отредактировал свой пост в соцсетях, где убрал фамилию режиссера.

Напомним, Лорак заговорила о лучшем мире, но ей быстро заткнули рот.

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