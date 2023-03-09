Пока он никак не прокомментировал свою причастность к клипу путинистки.

С начала полномасштабного российского вторжения украинский режиссер Тарас Голубков находится за границей. В своих соцсетях он неоднократно хвастался фотографиями из разных стран. А сейчас и вовсе появилась информация, что он снял клип для российской певицы Клавы Коки.

Как сообщает "Музвар", недавно Клава Кока выпустила клип на песню "Замуж". Режиссером видеоработы указан некий Макс Ирман, однако о нем ничего неизвестно.

Позже актер Сергей Главчев, который снялся в клипе, опубликовал фотографию со съемочной площадки, где можно заметить того самого Голубкова. Кроме того, актер указал, что именно Тарас снимал клип для певицы, поддержавшей войну в Украине. При этом позже он отредактировал публикацию, чтобы стереть следы.

Видео дня

Кроме того, "Музвар" отправил запрос Голубкову с просьбой прокомментировать данную ситуацию, но он молчит.

Чем известен Тарас Голубков

До начала большой войны в Украине он работал с россиянами. Он неоднократно снимал клипы для Клавы Коки и Филиппа Киркорова. Голубков боготворит российских артистов-путинистов и говорит, что даже представить не мог, что когда-то будет стоять с ними на одной сцене.

Вас также могут заинтересовать новости: