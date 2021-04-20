Благодаря Группе компаний «Метинвест» в Мариуполе появилось три ЦПАУ и сервисный центр МВД.

Группа компаний «Метинвест», начиная с 2016 года, инвестировала более 20 миллионов гривень в строительство центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) в Мариуполе.

Как сообщили в пресс-службе компании, в частности, за 5 лет при поддержке «Метинвеста» появились три центра предоставления административных услуг и сервисный центр МВД в Донецкой области. Их открытие дало возможность горожанам избежать многих бюрократических проволочек.

Отмечается, что первый подобный ЦПАУ был открыт в 2016 году. Тогда группа «Метинвест» инвестировала 10,5 миллионов гривень в ремонтные и отделочные работы, а также систему видеонаблюдения.

В 2018 году в ТРЦ «Порт City» появился еще один социальный офис «два в одном» – сервисный центр МВД в Донецкой области и Центр предоставления административных услуг. Вклад «Метинвест» в ремонт и подготовку помещения этого центра составил более 2 миллионов гривень. В свою очередь Мариупольский городской совет, USAID и Министерство внутренних дел Украины профинансировали приобретение мебели и оборудования.

При этом осенью 2019 года на Левобережье Мариуполя начал работу «Мультицентр», который стал самым большим в стране социальным офисом. Финансовый вклад Группы «Метинвест» в его строительство и оборудование составил 7,4 миллиона гривень. В частности, компания помогла выполнить ремонтные и отделочные работы, оборудовала систему видеонаблюдения и установила панорамный лифт. Теперь в «Мультицентре» предоставляются административные, коммунальные, социальные и пенсионные услуги, которые охватывают тысячи жителей региона.

Во всех мариупольских ЦПАУ работает электронная очередь и по предварительной записи в них принимают около 500-600 человек в день.

«Как социально ответственный бизнес, «Метинвест» всегда придерживается взятых на себя обязательств. За последние пять лет в рамках партнерского взаимодействия компании, Фонда развития Мариуполя и муниципалитета реализовано много общественно значимых инициатив и открытие многофункциональных социальных офисов для комфорта, доступности и прозрачности предоставления административных услуг горожанам часть этой большой работы», - подчеркнул генеральный директор МК «Азовсталь» Группы «Метинвест» Энвер Цкитишвили.

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Автор: Иван Бойко