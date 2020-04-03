В мариупольском зоопарке гуляет новорожденный медвежонок (видео)

Мальчик родился в тамошних супругов Потапа и Насти два месяца назад

В закрытый на карантин зверинец пустили журналистов и показали прогулку маленького медвежонка Михаила.

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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Мальчик родился в тамошних супругов Потапа и Насти два месяца назад, однако до сих пор мама его от себя не отпускала. Сейчас же игривого и любознательного Михаила - не остановить.