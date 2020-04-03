цей матеріал доступний українською

В мариупольском зоопарке гуляет новорожденный медвежонок (видео)

15:48, 03 апреля 2020
Экология
278 0

Читайте такжеСотни китайцев пришли в зоопарк, чтобы посмотреть на четырех маленьких панд (видео)

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Мальчик родился в тамошних супругов Потапа и Насти два месяца назад, однако до сих пор мама его от себя не отпускала. Сейчас же игривого и любознательного Михаила - не остановить.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter