На выходных состоялось масштабное событие: почти 1000 выпускников дистанционной школы «Оптима» собрались в конференц-центре для празднования своего выпускного. Бывших школьников и их родителей приветствовали украинские звездные исполнители и хедлайнер вечера – Артем Пивоваров.

В этом году «Оптима» стала первой школой в Украине по количеству выпускников. 954 одиннадцатиклассника получили свои свидетельства об образовании. Вместе со своими родителями они посетили самый масштабный в Украине выпускной, который состоялся в Киевском международном конференц-центре «Парковый». Организация и проведение праздника – такой подарок сделала своим выпускникам школа «Оптима».

Хедлайнером зажигательной вечеринки стал Артем Пивоваров – яркая звезда современного украинского шоу-бизнеса.

«Оптима» – крупнейшая в Украине дистанционная школа. Вступить в нее может каждый. Ознакомиться с условиями поступления и обучения можно на сайте или по телефонам:

+380 673339187

+380 993339187

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Автор: Григорий Бондарь