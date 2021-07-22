В городе Переяслав Киевской области лабрадор, которого похитили, через шесть лет разлуки узнал своего хозяина.
Об этом в соцсети сообщила зоозащитница Наталья Рец. По словам женщины, собаке 11 лет. Животное в 5-летнем возрасте похитила родственница хозяев, чтобы отомстить им. Сначала собака жила в селе Бориспольского района, однако когда ее новый собственник умер, животное отдали в неблагополучную семью, которая злоупотребляла алкоголем.
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Неравнодушные соседи помогли лабрадору, обратившись за помощью к зоозащитникам. Первого хозяина животного удалось найти через женщину, которая разводит собак и когда-то мужчине продала лабрадора.
На видео видно, как через шесть лет разлуки лабрадор сразу узнал своего хозяина. Он бегает возле него и радуется встрече.
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