Собаке сейчас 11 лет. Животное в 5-летнем возрасте похитила родственница хозяев, чтобы отомстить им.

В городе Переяслав Киевской области лабрадор, которого похитили, через шесть лет разлуки узнал своего хозяина.

Об этом в соцсети сообщила зоозащитница Наталья Рец. По словам женщины, собаке 11 лет. Животное в 5-летнем возрасте похитила родственница хозяев, чтобы отомстить им. Сначала собака жила в селе Бориспольского района, однако когда ее новый собственник умер, животное отдали в неблагополучную семью, которая злоупотребляла алкоголем.

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Неравнодушные соседи помогли лабрадору, обратившись за помощью к зоозащитникам. Первого хозяина животного удалось найти через женщину, которая разводит собак и когда-то мужчине продала лабрадора.

На видео видно, как через шесть лет разлуки лабрадор сразу узнал своего хозяина. Он бегает возле него и радуется встрече.

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Автор: Ирина Погорелая