Из-за акта антисемитизма в столице Объединенная еврейская община Украины обратится в полицию.

На факельном шествии в честь дня рождения Степана Бандеры зафиксировали акт антисемитизма.

Об акте антисемитизма в столице в своем канале в Telegram сообщила Объединенная еврейская община Украины.

По ее данным, один из участников принимал участие с плакатом приблизительного содержания: "В Нюрнберге состоялся суд над нацизмом в Германии. А когда состоится Нюрнберг-2 над жи*овско-московским коммунизмом?".

Согласно статье №2 Закона "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания, являются проявлением антисемитизма.

Объединенная еврейская община Украины обратится в ГУНП Киева с заявлением об открытии уголовного производства по ст. 161 УК Украины.