Их привлекли к административной ответственности за нарушение правил карантина и мелкое хулиганство.

Полицейские столичного метрополитена установили личности парня и девушки, которые курили сигареты в поезде метро.

Читайте такжеВ Ровно будут судить женщину, которая спрятал новорожденного ребенка в морозилкуОб этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Отмечается, что после опубликованного в интернете видео, в котором парень с девушкой во время поездки в вагоне метро курят сигареты, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили маршрут движения вероятных нарушителей.

После собранной информации по приметам было установлено их местонахождение.

Как рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов, после проведения мероприятий правоохранители задержали двух местных жителей.

"Свой поступок они объяснили тем, что курили сигареты и снимали видео для развлечения, чтобы потом его выложить в социальную сеть", - отметил Никонов.

Нарушители – 21-летняя девушка и 24-летний парень. В отношении них сотрудники управления полиции составили административные материалы по ч. 2 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) и ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей.

Кроме того, правоохранители провели с ними профилактическую беседу, чтобы в будущем они не совершали такие действия.

Скандальное курение в вагоне метро

В сети ранее распространилось видео, на котором парень с девушкой курили прямо в вагоне метро.

Ролик вызвал шквал общественного возмущения. Подростки не только нарушили правила пользования метрополитеном, но и проникли в подземку во время локдауна, когда она работает только по спецпропускам. Беспрепятственно курить им удалось именно потому, что вагон был пуст.

Девушка, которая фигурирует на видео, отказалась извиняться за свой поступок. Напротив, заявила, что нарушения принесли ей известность.

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Автор: Инна Андалицкая