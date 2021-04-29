Полицейские столичного метрополитена установили личности парня и девушки, которые курили сигареты в поезде метро.
Читайте такжеВ Ровно будут судить женщину, которая спрятал новорожденного ребенка в морозилкуОб этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
Отмечается, что после опубликованного в интернете видео, в котором парень с девушкой во время поездки в вагоне метро курят сигареты, правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили маршрут движения вероятных нарушителей.
После собранной информации по приметам было установлено их местонахождение.
Как рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов, после проведения мероприятий правоохранители задержали двух местных жителей.
"Свой поступок они объяснили тем, что курили сигареты и снимали видео для развлечения, чтобы потом его выложить в социальную сеть", - отметил Никонов.
Нарушители – 21-летняя девушка и 24-летний парень. В отношении них сотрудники управления полиции составили административные материалы по ч. 2 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) и ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей.
Кроме того, правоохранители провели с ними профилактическую беседу, чтобы в будущем они не совершали такие действия.
Скандальное курение в вагоне метро
- В сети ранее распространилось видео, на котором парень с девушкой курили прямо в вагоне метро.
- Ролик вызвал шквал общественного возмущения. Подростки не только нарушили правила пользования метрополитеном, но и проникли в подземку во время локдауна, когда она работает только по спецпропускам. Беспрепятственно курить им удалось именно потому, что вагон был пуст.
- Девушка, которая фигурирует на видео, отказалась извиняться за свой поступок. Напротив, заявила, что нарушения принесли ей известность.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram