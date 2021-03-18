Новости Украины: в "окно жизни" столичной больницы подложили малыша
В Киеве в так называемое «окно жизни» перинатального центра подложили малыша.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Днепре семейная пара, которая 7 лет живет на улице, ждет ребенкаОтмечается, что мальчик – здоровый и ухоженный. Это показали предварительные обследования. Малыша назвали Николаем.
«Медики радуются, что женщина не издавилась от ребенка, а дала ему шанс на счастливую жизнь», – говорится в сюжете.
«Окно жизни»: как оно работает
- Доступ к «окнам жизни» не контролируют, возле них нет видеокамер.
- Медицинский персонал не видит, кто приносит ребенка - все для того, чтобы женщины не боялись осуждения или преследования.
- Искать маму, которая оставила ребенка, не будут.
- Если женщина передумает сама, в течение двух месяцев она может забрать ребенка после ДНК-теста.
- В противном случае малыша ждет усыновление.
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