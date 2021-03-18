Предварительные обследования.показали, что мальчик – здоровый и ухоженный.

В Киеве в так называемое «окно жизни» перинатального центра подложили малыша.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Днепре семейная пара, которая 7 лет живет на улице, ждет ребенкаОтмечается, что мальчик – здоровый и ухоженный. Это показали предварительные обследования. Малыша назвали Николаем.

«Медики радуются, что женщина не издавилась от ребенка, а дала ему шанс на счастливую жизнь», – говорится в сюжете.

«Окно жизни»: как оно работает

Доступ к «окнам жизни» не контролируют, возле них нет видеокамер.

Медицинский персонал не видит, кто приносит ребенка - все для того, чтобы женщины не боялись осуждения или преследования.

Искать маму, которая оставила ребенка, не будут.

Если женщина передумает сама, в течение двух месяцев она может забрать ребенка после ДНК-теста.

В противном случае малыша ждет усыновление.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц