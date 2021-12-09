В этом году деревья в лесхозах подорожали в среднем на 30 гривень.

Новогодние праздники все ближе и украинцы начинают задумываться над покупкой елки. В этом году легальные деревья лесхозы планируют продавать в среднем по 105 гривень за штуку.

Об этом сообщили в Государственном агентстве лесных ресурсов в комментарии УНН.

"По состоянию на 02.12.2021 предприятиями отрасли уже реализовано более 48 тыс. штук новогодних елок. Средняя реализационная цена - 105 грн с НДС за штуку", - говорится в сообщении.

Всего в этом году планируют продать 510 тысяч новогодних елок.

Читайте также"Какой год - такова и елка": в российском поселке установили елку-"фаллос" (фото)Стоит отметить, что елки подорожали в сравнении с прошлым годом на 30 гривень. В 2020 году деревья отпускали в среднем по 75 гривень за одно дерево. Елки от 1 до 2 метров отпускались лесхозами по цене от 47 до 120 гривень.

Как ранее сообщал УНИАН, несмотря на то, что официальная продажа елок только стартует, а до рождественских праздников еще пара недель, уже активизировались елочные браконьеры, которые хотят нажиться на украинцах. Так, на Волыни изъяли более 400 срубленных нелегально новогодних сосен и елок.

В ГПСУ рассказали, что незаконно срубленные сосны и ели, а также автомобиль, на котором их перевозили, согласно установленному порядку, доставили на штрафплощадку.

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Автор: Анастасия Горбачева