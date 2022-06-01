Сначала откроются 34 коммунальных и 14 частных садиков, а дальше - в зависимости от спроса на эти заведения.

В Киеве с 1 июня заработает часть детских садов, которые оборудованы бомбоубежищами.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона.

По его словам, сначала откроются 34 коммунальных и 14 частных садиков. Первая неделя июня будет периодом адаптации, а дальше заведения будут работать в обычном режиме.

"Мы уже посмотрим, сколько родителей обратится и сколько детей придет, чтобы организовать работу по обучению, питанию и прочее... Нам нужно понять, сколько детей запишется", - сказал он, уточнив, что после этого будут приняты решения относительно открытия других учреждений.

Поворозник отметил, что главным условием работы детских садов является наличие бомбоубежища, в которое во время воздушной тревоги в игровой форме будут отводить детей.

Возобновят свою работу такие садики:

Голосеевский район - 6 садиков (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)

Дарницкий район - 2 садика (№550, 809)

Деснянский район - 1 садик (№758)

Днепровский район - 4 садика (№ 244, 535, 619, 655)

Оболонский район - 3 садика (№30, 572, 704)

Печерский район - 1 садик (№424)

Подольский район - 3 садика (№307,486,777)

Святошинский район - 3 садика (№33, 179, 214)

Соломенский район - 6 садиков (№10, 63,168, 376, 382, 648)

Шевченковский район - 5 садиков (№79, 112, 180, 429, 810)

Также будут работать 14 частных садиков.

Как сообщал УНИАН, ранее киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в столице планируют восстановить поврежденные здания школ и детсадов, чтобы с 1 сентября начать полноценную работу всех заведений, если будет позволять ситуация безопасности в Киеве и в стране в целом.

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