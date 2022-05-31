1 июня в Киеве ожидается потепление до +24 градусов.

Начало лета в Киеве будет теплым. В столице температура поднимется еще на несколько градусов, максимально до +24°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В ночь на 1 июня в Киеве будет +14°, а в течение дня столбики термометров покажут +21°...+24°.

В первый день лета в столице будет облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер ожидается восточного и юго-восточного направлений, а его скорость составит 1,3 - 2 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 748-750 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +20°, гроза.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, гроза.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°, гроза.

В Тернополе 1 июня ночью будет +13°, днем +25°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, гроза.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°, легкий дождь.

В Виннице завтра будет +13°...+25°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в среду будет ночью +12°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+27°.

В Одессе 1 июня - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +27°.

В Херсоне в среду ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +16°...+28°, легкий дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +16°, днем +28°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +29°, ливень.

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