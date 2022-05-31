Начало лета в Киеве будет теплым. В столице температура поднимется еще на несколько градусов, максимально до +24°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В ночь на 1 июня в Киеве будет +14°, а в течение дня столбики термометров покажут +21°...+24°.
В первый день лета в столице будет облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер ожидается восточного и юго-восточного направлений, а его скорость составит 1,3 - 2 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 748-750 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине завтра
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +20°, гроза.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°, гроза.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°, гроза.
В Тернополе 1 июня ночью будет +13°, днем +25°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°, гроза.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, гроза.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°, легкий дождь.
В Виннице завтра будет +13°...+25°, небольшая облачность, гроза.
В Житомире в среду будет ночью +12°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +25°.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+27°.
В Одессе 1 июня - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +27°.
В Херсоне в среду ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +29°.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +28°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+25°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°, сильный дождь.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +16°...+28°, легкий дождь.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +16°, днем +28°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +29°, ливень.
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