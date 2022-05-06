Если позволит ситуация с безопасностью, школьные и дошкольные столичные учебные заведения должны снова заработать.

В украинской столице планируют восстановить поврежденные здания школ и детсадов, чтобы с 1 сентября начать полноценную работу всех заведений, если будет позволять ситуация с безопасностью в Киеве и в стране в целом.

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко в эфире информационного телемарафона.

Он проинформировал, что с 1 сентября запланировано возобновление полноценной работы в столице школ и детских садов, но все сроки зависят от ситуации.

"Сегодня мы имеем минимальное количество запросов по заполнению детских садов. Понятно, что открывать заведение, где будет 2-3 ребенка, смысла нет. Если количество обращений от родителей будет расти в том или ином районе столицы, тогда мы соответственно будем рассматривать возможность возобновить работу отдельных заведений для посещения детьми. Относительно обучения в школах, сейчас учебный процесс в столице проходит дистанционно. Если будет позволять ситуация безопасности в столице и в стране в целом, мы планируем все дошкольные и школьные учреждения подготовить к 1 сентября, чтобы начать полноценную работу. Но все зависит, в первую очередь, от ситуации с безопасностью", - отметил Кличко.

Кроме того, мэр Киева отметил, что в столице с начала российского вторжения повреждены свыше 200 жилых домов, а также значительное количество школ и детсадов.

"Надеемся, что ситуация в Украине стабилизируется и планируем начать учебный процесс в столице с 1 сентября, как всегда. Но к этому времени в Киеве нужно отремонтировать поврежденные здания учебных и детских дошкольных заведений, а также жилые здания. Сейчас разрабатываются соответствующие сметы, чтобы в максимально короткие сроки, в течение летних месяцев, все восстановить. Все делается для того, чтобы жители столицы могли вернуться в свои дома, а дети к учебе", - подчеркнул Кличко.

Напомним, в Киеве с начала полномасштабного российского вторжения повреждено 208 жилых домов, 46 школ, 29 садов и 1 детский дом. Пострадали также 13 административных зданий, 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 - здравоохранения, 10 - культурной сферы, 48 объектов транспортной инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, стало известно, будет ли комендантский час в Киеве 8-9 мая. По словам городского головы, в ближайшие дни существует высокая вероятность ракетных обстрелов во всех регионах Украины.

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