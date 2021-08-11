Сеть функционировала с начала 2021 года. "Обслужила" за это время более 1000 "клиентов".

Служба безопасности Украины заблокировала сеть подпольных криптообменников в столице. Через нелегальные учреждения ежемесячно проводили до 30 млн грн, часть из которых шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины.

По информации СБУ, подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать.

Услугами этих онлайн-обменников в основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства с запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, " Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney" и др.

В частности, речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины. Именно через эту сеть они получали финансирование для оплаты "услуг" провокаторов.

Сеть функционирует с начала 2021 года. "Обслужила" за это время более 1000 "клиентов".

Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн грн ежемесячно. За "услуги" получали 5-10 % от суммы перевода.

В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков по местам функционирования "офисов" в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы. Изъяты компьютеры и серверное оборудование, мобильные терминалы, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, которые были задействованы в схеме вывода средств. Правоохранители также изъяли наличные в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн грн.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и причастных к противоправному механизму лиц.

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Разоблачение и блокировка схемы проводили сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области.

С начала года по материалам ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области трем организаторам аналогичных схем сообщено о подозрении, материалы направлены в суд.

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Автор: Дмитрий Захаров