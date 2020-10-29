Шесть общественных организаций анонсировали общую акцию протеста под стенами Конституционного суда в Киеве 30 октября.
Анонс мероприятия появился в Facebook.
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Организаторы пояснили, что акция связана с недавним решением суда отменить ряд антикоррупционных норм.
Они утверждают, что такие шаги судей угрожают безвизовому режиму, финансовой помощи от ЕС и европейскому вектору развития страны. Сами же судьи «дали индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров».
«Поэтому в эту пятницу, 30 октября, мы придем под здание Конституционного суда и проведем судей-предателей туда где им и место – в Ростов», – говорится в анонсе.
Граждан призвали присоединяться к митингу в 9:00 утра у Конституционного суда.
Скандальное решение Конституционного суда
- 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривается ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.
- Конституционный суд своим решением лишил Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции доступа к государственным реестрам, необходимых для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель госоргана не может быть официально назначен.
- 28 октября из-за решения КС Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
- В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.
- В то же время в ЕС заговорили о "паузе" для украинского безвиза.
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