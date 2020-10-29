27 октября Конституционный суд отменил ряд норм, необходимых для борьбы с коррупцией.

Шесть общественных организаций анонсировали общую акцию протеста под стенами Конституционного суда в Киеве 30 октября.

Анонс мероприятия появился в Facebook.

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Организаторы пояснили, что акция связана с недавним решением суда отменить ряд антикоррупционных норм.

Они утверждают, что такие шаги судей угрожают безвизовому режиму, финансовой помощи от ЕС и европейскому вектору развития страны. Сами же судьи «дали индульгенцию для сотен чиновников-коррупционеров».

«Поэтому в эту пятницу, 30 октября, мы придем под здание Конституционного суда и проведем судей-предателей туда где им и место – в Ростов», – говорится в анонсе.

Граждан призвали присоединяться к митингу в 9:00 утра у Конституционного суда.

Скандальное решение Конституционного суда

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которой предусматривается ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Конституционный суд своим решением лишил Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции доступа к государственным реестрам, необходимых для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель госоргана не может быть официально назначен.

28 октября из-за решения КС Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

В то же время в ЕС заговорили о "паузе" для украинского безвиза.

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Автор: Яна Ставская