В воскресенье, 3 октября, в Киеве состоялся шестой Марш Памяти жертв Бабьего Яра.
Колонна участников Марша прошла по тому же маршруту, по которому жертвы трагедии, большинство из которых были евреями, в 1941 году шли на расстрел в Бабий Яр, сообщила Объединенная еврейская община Украины в Telegram.
Завершился Марш Памяти молитвой "Каддиш", которую прочитал раввин Шломо Вильгельм.
По оценкам ОЕОУ, в Марше Памяти приняли участие до тысячи человек. Организаторы Марша – Евгений Городецкий и Дмитрий Юринов.
Благодаря поддержке ОЕОУ на Марш Памяти приехали члены еврейских общин Винницы, Брацлава и ученики одной из школ Запорожья.