В мероприятии приняли участие до тысячи человек, сообщили в Объединенной еврейской общине Украины.

В воскресенье, 3 октября, в Киеве состоялся шестой Марш Памяти жертв Бабьего Яра.

Колонна участников Марша прошла по тому же маршруту, по которому жертвы трагедии, большинство из которых были евреями, в 1941 году шли на расстрел в Бабий Яр, сообщила Объединенная еврейская община Украины в Telegram.

Завершился Марш Памяти молитвой "Каддиш", которую прочитал раввин Шломо Вильгельм.

По оценкам ОЕОУ, в Марше Памяти приняли участие до тысячи человек. Организаторы Марша – Евгений Городецкий и Дмитрий Юринов.

Благодаря поддержке ОЕОУ на Марш Памяти приехали члены еврейских общин Винницы, Брацлава и ученики одной из школ Запорожья.

Автор: Иван Бойко