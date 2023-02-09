Всего переименовано 31 улицу, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Киевский городской совет переименовал проспект Победы, Брест-Литовское шоссе и еще десятки улиц, переулков, проспектов и бульваров.

"На сегодняшнем заседании Киевсовет переименовал еще 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым", - сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

В частности, проспект Победы переименовали в проспект Берестейский, площадь Победы - в площадь Галицкую, переулок Мичурина - в переулок Болсуновский, Брест-Литовское шоссе - в Берестейское шоссе, а улицу Петровскую - в улицу Вознесенский Яр.

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"Вместе с тем, получив законные основания – решение Министерства культуры, вчера в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Чкалову. А сегодня убрали памятник советскому военачальнику Ватутину", - добавил Кличко.

Он подчеркнул, что столица ожидает решения Минкульта, которое позволит убрать и памятник одному из военных главарей большевиков - Щорсу, на чем давно настаивают киевляне.

Переименование улиц и других объектов в Киеве: детали

В прошлом году в украинской столице "дерусифицировали" несколько сотен объектов, названия которых были связаны со страной-агрессором или СССР. Всего было переименовано 237 улиц, проспектов и бульваров, чьи названия были связаны со страной-агрессором или советским прошлым.

Жители Киева проголосовали за переименование столичных станций метро "Дружбы народов" на "Зверинецкая", а "Площадь Льва Толстого" на "Площадь Украинских героев".