Всего планируют переименовать почти 300 улиц.

В этом году в украинской столице "дерусифицировали" несколько сотен объектов, названия которых были связаны со страной-агрессором или СССР.

Как говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, переименовали уже 237 улиц, проспектов и бульваров, чьи названия были связаны со страной-агрессором или советским прошлым.

Кроме этого, в столице обустраивали бомбоубежища в учреждениях образования и в коммунальных учреждениях дошкольного образования для почти 190 тысяч человек. На сегодня в школьных бомбоубежищах можно разместить 152 тысячи человек.

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Переименование улиц в столице

В июне текущего года в мобильном приложении "Киев Цифровой" был проведен опрос. Жители столицы высказали мнение по поводу переименования почти 300 улиц в Киеве, названия которых связаны с СССР и страной-агрессором.

По мнению общественности, столичные улицы носить имена известных активистов, журналистов, художников, ученых и тому подобное. Учитывая результаты опроса, столичные власти постепенно принимают решения о переименовании улиц.

В частности, 8 декабря депутаты столичного горсовета приняли на заседании решение о переименовании в Киеве бульвара Дружбы Народов в бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского.

А в конце ноября Голосеевском районе Киева улица Ильи Эренбурга была переименована в улицу Лилии Лобановой.

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