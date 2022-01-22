В мероприятии принимают участие около 20 человек.

В центре Киева проходит мероприятие по чествованию памяти первых погибших Героев Небесной сотни.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимают участие около 20 человек.

На улице Грушевского, возле памятника священники отправили панихиду по убитому активисту Майдана Сергею Нигояну.

Затем участники мероприятия пройдут по местам гибели других активистов.

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Организатором события является общественная организация "Семьи Героев Небесной Сотни".

Как сообщал УНИАН, 22 января 2014 года на улице Грушевского от огнестрельных ранений погибли первые активисты Революции достоинства - 25-летний Михаил Жизневский и 20-летний Сергей Нигоян. 45-летний Роман Сеник, который также получил огнестрельное ранение 22 января на ул. Грушевского, скончался 25 января в больнице.

Также 22 января 2014 года умер в результате пыток похищенный "титушками" активист Юрий Вербицкий.

Кроме того, в результате избиения 22 января 2014 года возле стадиона "Динамо" 28 января того же года умер Александра Бадера из Волыни.

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