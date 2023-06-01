Также правительство предложит усилить уголовную ответственность для тех, кто не обеспечит свободный доступ к укрытиям.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял протокольное решение о проверке работы всех укрытий в стране и, в частности, в Киеве.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя сегодняшнюю трагедию, когда в результате вражеского ракетного удара погибли киевляне, которые не смогли попасть в закрытое укрытие.

"В любое время суток во время воздушной тревоги они должны быть доступными для всех людей", - отметил глава правительства.

Кроме того, он добавил, что правительство наработает изменения в законодательство для усиления уголовной ответственности в отношении тех, кто своей халатностью подвергает детей и взрослых смертельной опасности.

"Наказание будет суровым, чтобы такие вопиющие случаи больше не повторились", - отметил он.

Ракетная атака на Киев в ночь на 1 июня - что известно

В ночь на 1 июня российские оккупанты ударили по Киеву ракетами типа"Искандер". И хотя все 10 из 10 выпущенных ракет были уничтожены, не обошлось без погибших и пострадавших.

Так, в Деснянском районе Киева во время ракетной атаки семья пыталась пройти в укрытие после объявления воздушной тревоги, но оно оказалось закрыто.

Пока мужчина побежал по дому, чтобы найти человека, который открыл бы укрытие, обломки сбитых ракет убили его женщину и ребенка.

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