Женщина может при определенных условиях переоформить пенсию мужа на себя.

В Украине есть один способ для женщин, как перейти на пенсию мужа после его смерти. Речь идет о пенсии по потере кормильца. Если мужчина содержал нетрудоспособную жену, то его гибель станет тяжелым ударом. В такой непредвиденной ситуации государство окажет финансовую помощь семье.

В каких случаях жена может получать пенсию мужа

Пенсия по потере кормильца в Украине в 2025 году назначается нетрудоспособным членам семьи умершего. Выплаты можно получить при условии, что его родные погибшего находились на его иждивении и не имеют возможности работать.

Пенсия по потере кормильца положенадетям умершего до совершеннолетия, а также до достижения 23 лет, если они учатся на дневной форме или являются сиротами. Дети с инвалидностью получат выплаты не зависимо от возраста.

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Жена может получать пенсию умершего мужа только если является нетрудоспособной, например, имеет инвалидность, находится в декретном отпуске или достигла пенсионного возраста. Ещё одно обязательное условие - зарплата мужа была основным источником ее существования.

Для жены нет требования относительно того, сколько лет она прожила с погибшим. Но если брак официально не зарегистрирован, то пенсию она не получит.

Как переоформить пенсию умершего мужа на жену в Украине

На одного члена семьи погибшего назначается 50% пенсии, которую получал бы по возрасту умерший. Если нетрудоспособных родных двое и больше (например, жена и ребенок), то 100% пенсии умершего распределяются между ними в равных частях. Выплаты платят до тех пор, пока человек не станет работоспособным. Исключение - лица с инвалидностью и старше 60 лет.

Если умерший был военным, то жена может получать от 30 до 70% его денежного довольствия, но не менее двух прожиточным минимумов (4722 гривни).

Чтобы переоформить на себя пенсию мужа, нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда. При себе нужно иметь такие документы, как паспорт и ИНН жены, свидетельство о браке и о смерти супруга, а также справку о том, что женщина находилась на его иждивении.

Имейте в виду: если женщина уже получает пенсию по возрасту, то от неё придется отказаться, чтобы перейти на пенсию по утере кормильца. Сочетать обе выплаты нельзя - выберите более выгодную. Ранее мы называли единственный способ, как получить две пенсии - такое право есть у лиц с инвалидностью с детства.

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