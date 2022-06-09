Теперь на определенных локациях артист или группа могут непрерывно выступать не дольше двух часов.

В Ивано-Франковске после недавнего конфликта уличным музыкантам запретили петь композиции на российском языке.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"После недавнего конфликта на стометровке, поручил урегулировать работу уличных музыкантов. Сегодня решением исполкома упорядочиваем организацию уличных художественных выступлений в городе. В частности согласовали: на определенных локациях артист или группа могут непрерывно выступать не дольше двух часов без установки каких-либо сценических конструкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что должен быть перерыв между выступлениями не менее 30 минут. Также уличные выступления различных артистов или групп можно проводить на расстоянии не менее 100 м друг от друга.

"И основное: не допускается публичное исполнение произведений на российском языке, в том числе, которые могут повлечь разжигание межнациональной, этнической, расовой или религиозной вражды и ненависти, или же дискриминации прав и свобод человека, имеют нецензурный характер", - отметил Марцинкив.

Он подчеркнул, что контролировать выполнение этих требований будет муниципальная инспекция и правоохранительные органы.

Напомним, в центре Ивано-Франковска разложили игрушки в память о детях-жертвах войны.

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