С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 205 детей, еще 367 были ранены.

В Ивано-Франковске 19 апреля 2022 года прошла молчаливая акция "Немой крик души", участники которой почтили память детей, погибших из-за войны России в Украине.

Прямо посреди города активисты разложили детские игрушки, свечи и ветви форзиции, считающейся символом весны и чистоты.

Отметим, как сообщили в Офисе генерального прокурора Украины, по данным на 19 марта 2022 года, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 205 детей, еще 367 были ранены. Однако эти цифры не окончательные, поскольку на данный момент получены не все данные из мест ведения активных боевых действий, а также временно оккупированных и освобожденных территорий.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 118, Киевской – 108, Харьковской – 91, Черниговской – 54, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 25, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

В частности, 18 апреля в результате артиллерийских обстрелов оккупантами с. Шандриголово в Донецкой области получила ранение 16-летняя девушка, в этот же день из-за обстрела с. Преображенка в Запорожской области получила ранение 14-летняя девочка.

Также 18 апреля в результате ракетного удара по Львову 3-летний ребенок получил ранение.