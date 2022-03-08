Целью центра является координация, анализ, сбор и направление разнообразной помощи к местам наибольшей потребности, а также обеспечение потребностей местной тероборони и области, ВСУ и насущные гуманитарные запросы.

В Ивано-Франковске, в котором СБУ несколько дней назад задержала организаторов "народных республик" в Западной Украине, создан Координационный центр обеспечения Сопротивления SaveUkraineNow.

Как пишут "Факты", целью центра является координация, анализ, сбор и направление разнообразной помощи к местам наибольшей потребности, а также обеспечение потребностей местной тероборони и области, ВСУ и насущные гуманитарные запросы.

"Хотим, чтобы помощь, в которой нуждаются наши защитники и временно перемещенные лица, была максимально доступной и своевременной", — пишет волонтер Юлия Клебанова на своей странице в ФБ.

Поддержать нас могут все, кто готов стать спиной к спине в нашей борьбе за мир, говорит она.

Перед лицом войны украинцы забыли о ссорах и объединились, чтобы вместе противостоять врагу.

"Сегодня мы едины, как никогда. Те украинцы, которые говорят на украинском и русском языках. Те, кто был за Зеленского и те, кто еще недавно были против. Конкуренты, идеологические противники, разведенные пары, политические оппоненты — сегодня все сплочены перед российских оккупантов", — написал Савва Либкин в "Инстаграм".

По его словам, они покупают продукты, готовят и развозят еду на блокпосты и в воинские части. Также туда доставляют другие нужные вещи.