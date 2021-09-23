Марцинкив заверил, что в очереди также были депутаты городского совета.

Десятки горожан Ивано-Франковская в течение ночи дежурили возле ЦПАУ, чтобы зарегистрировать детей в новый садик.

Фото и видео в Facebook опубликовал пользователь Виталий Свитлык.

Как свидетельствуют отснятые родителями кадры, очередь из взрослых на 7:00 утра протянулась на десятки метров.

Местные журналисты объясняют, что уже с 9:00 открывалась регистрация в детский сад "Джерельце" в микрорайоне "Лыпки", кое-кто занимал места еще с вечера 22 сентября.

Родители даже создали бумажную очередь и каждый час делали перекличку.

Садик, пишет Блиц-info, рассчитан на 200 дошкольников, но желающих попасть именно в это заведение значительно больше.

В свою очередь, мэр Руслан Марцинкив признал проблему с садиками, но местные власти ничего поделать с этим не могут. При этом Марцинкив упрекнул родителей, что те, мол, вместо удобной электронной очереди выбрали физическую очередь на морозе.

"В девять часов стартует электронная регистрация, и можно было с 9:00 утра записаться в электронном варианте. Но люди решили такую физическую очередь ... Это не есть наша идея – физическая очередь. Многие из тех жителей на свою фамилию записали ребенка и в другие детские сады", – сказал он в эфире радио "Западный полюс".

Марцинкив отметил, что в очереди также были депутаты городского совета, и похвастался, потому что им якобы удостоверение представителя власти не помогло.

"Знаю, что стоят депутаты городского совета там в очереди, работники правоохранительных органов. То есть, нет того кумовства", – ответил мэр Ивано-Франковска.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова