Из-за боевых действий села полупустые, все школы, садики, больницы, уничтожены или заминированы.

В Херсонской области российские оккупанты, прибывшие после ротации, селятся в домах эвакуированных местных жителей.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"В Херсонской области вражеские войска используют все имеющееся оружие, в результате чего в захваченных населенных пунктах уничтожены сотни домов и объектов инфраструктуры. В некоторых оккупированных селах произошла ротация военных, поэтому новые "асвабадители" дерзко врываются и поселяются в домах эвакуированных людей", - сказал Назаров.

По его словам, во многих оккупированных громадах ситуация критическая. Из-за боевых действий села полупустые, все школы, садики, больницы, уничтожены или заминированы оккупантами. Большинство предприятий и учреждений области захвачены, многие из них повреждены и уничтожены.

"В то же время намерения оккупационных властей провести 11 сентября псевдореферендум, чтобы присоединиться к так называемому "единому дню голосования", когда в России будут проходить выборы, вновь не имеют успеха и поддержки местного населения. Оккупанты не могут даже сформировать администрации на местах из-за тотального сопротивления херсонцев сотрудничать с ними", - утверждает спикер.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что в Херсонской области оккупанты заставляют заключенных подавать документы на российские паспорта чтобы повысить показатели "паспортизации".

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