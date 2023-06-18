Взрывотехники и полицейские уже проработали эту территорию, поэтому можно приступать к активной ликвидации последствий.

На Херсонщине продолжается ликвидация последствий потопа, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС. А волонтеры теперь снова смогут присоединиться к помощи в наиболее пострадавшем микрорайоне Херсона.

Об этом рассказал в эфире информационного телемарафона глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"С завтрашнего дня уже будет открыт проезд в микрорайон Остров (Корабел, - УНИАН) и в участки, где было подтопление. Волонтеры смогут приобщаться, как говорится руками, убирать территории вместе с коммунальщиками, вместе с людьми, которые там проживают, разбирать завалы. Потому что взрывотехники уже прошли эти территории и полицейские, также проработали там. То есть, уже мы можем делать все возможное, чтобы ликвидировать последствия этого потопа", - сказал Прокудин.

Он добавил, что на Херсонщине вода постепенно спадает, но 23 населенных пункта все еще остаются затопленными.

"На сегодня уровень воды снизился до 93 сантиметров. Остаются подтопленными 879 домов в шести населенных пунктах на Правобережье. На левом берегу 17 населенных пунктов", - сказал Прокудин.

Глава Херсонской ОВА отметил, что везде, где это возможно, пытаются постепенно восстанавливать нормальное жизнеобеспечение.

"В первую очередь выкачиваем воду из жилищ, из хозяйственных сооружений, расчищаем территории, укрепляем переправы, которые были размыты водой. Коммунальные службы начали уже диагностику оборудования и сетей, ведь из-за затопления часть оборудования нуждается в ремонте или и замене. Часть достаточно лишь просушить и оно будет работать. Все это требует времени и работы большого количества людей. В частности, сегодня только в микрорайоне Остров над откачкой воды работает более 100 специалистов", - подчеркнул Прокудин.

Подрыв Каховской ГЭС - затопление Херсона

Напомним, до 12:00 19 июня в части Херсона действует недельный комендантский час, из-за которого в микрорайон Корабел запретили въезд посторонних лиц, в том числе и волонтеров.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 июня российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС, которую предварительно заминировали. Из-за этого террористического акта российских оккупантов на юге Украины были затоплены десятки населенных пунктов. В результате катастрофы есть значительные разрушения и человеческие жертвы. Сообщалось о 16 погибших и 31 человек, считающийся без вести пропавшим по состоянию на 17 июня.

Сегодня, 18 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что после подтопления, которое произошло в результате подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС, на деоккупированной Херсонщине уцелела значительная часть энергетического оборудования. Он отметил, что с середины следующей недели энергетики начнут подключать к сети микрорайон Корабел (Остров) в Херсоне, а восстановление электроснабжения в области можно ожидать ожидается через месяц-два.

Также, по словам Прокудина, с 26 июня ожидается начало возврата газоснабжения, сейчас специалисты проводят все необходимые работы.

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