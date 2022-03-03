Т2 не работает по всему городу.

В Херсоне оккупанты захватили помещение ТРК "Суспильне вещание: Херсон".

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Геннадий Лагута.

"По имеющейся информации, рашисты через каналы связи планируют распространять дезинформацию о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это фейк. Так оккупанты хотят дезориентировать украинцев, посеять панику, сломить граждан и склонить украинские войска к сдаче.

"Получайте информацию только из официальных источников! И не распространяйте непроверенные и недостоверные факты-их продуцирует враг!" - призывал Лагута.

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