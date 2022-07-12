Еще более 3 тысяч многоэтажек после ремонта смогут принять жителей.

Масштабные работы стартовали в первой харьковской многоэтажке, пострадавшей от взрывов. Восстановление будут проводить несмотря на российские обстрелы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

1 марта оккупанты дважды попали по Новобаварскому району. В результате попадания десять раненых и пятеро погибших. Один снаряд попал в склады, второй разорвался во дворе многоэтажки. Она стало первой среди многих разрушенных вражескими обстрелами, которые уже ремонтируют.

В квартирах взрывной волной снесло межкомнатные стены, вырвало стекла, двери, на соседних многоэтажках повредило крыши.

Специалисты обследовали дом и заявили: его таки можно восстановить, потому что каркас остался невредимым.

Сначала надо перекрыть крышу, установить окна и заложить кирпичом обвалы, говорят ремонтники. Дальше будут восстанавливать балконы. Впоследствии будут строить межкомнатные стены и сделают утепление дома.

Сейчас там уже чинят крышу, вставляют окна и восстанавливают снесенные межкомнатные стены.

Это лишь первый дом в масштабном ремонтном проекте. Комиссия обследовала все поврежденные дома в городе. Далеко не все из них подлежат ремонту – впоследствии их придется снести. Еще более 3 тысяч многоэтажек после ремонта смогут принять постояльцев.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июля, российские оккупанты нанесли удары по Индустриальному району Харькова.

Сейчас известно о четырех пострадавших в результате обстрелов российскими оккупантами Индустриального района Харькова.

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