Люди, пострадавшие в результате обстрела, совершенного оккупантами, получили взрывные травмы и осколочные ранения.

Сегодня в результате обстрелов Индустриального и Немышлянского районов Харькова госпитализированы 5 человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Разрушенные здания, пожары на частных предприятиях и производствах, разбитые машины, иссеченные осколками деревья. Медики госпитализировали 5 человек со взрывными травмами и осколочными ранениями. Состояние всех пострадавших - средней тяжести", - сообщил он.

По его словам, таковы последствия сегодняшнего обстрела российскими оккупантами Индустриального и Немышлянского районов Харькова из реактивных систем залпового огня.

Он отметил, что враг по-прежнему обстреливает гражданские объекты и мирных харьковчан.

Синегубов призвал жителей Харьковской области не игнорировать сигналы тревоги и без крайней необходимости не находиться на улицах.

Ранее стало известно, что 12 июля российские оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова. Позже стало известно, что в результате обстрела пострадали четыре человека.

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