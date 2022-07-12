Он призвал харьковчан находиться в укрытиях.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявляет, что российские оккупанты нанесли удары по Индустриальному району Харькова.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Россияне нанесли удары по Индустриальному району Харькова. Обращаемся к харьковчанам: находитесь в укрытиях, без надобности не выходите на улицы города. Будьте максимально осторожны!",- призвал председатель.

Как ранее сообщал УНИАН, 11 июля председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в течение суток оккупанты массированно обстреливали мирное население Чугуевского, Изюмского, Богодуховского и Харьковского районов области.

Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, объекты АПК. Возникло несколько пожаров, горели лесополосы, трава и камыш. В Богодуховском районе госпитализировали 41-летнего мужчину.

12 июля стало известно, что за сутки в результате вражеских обстрелов в области погибли семь человек и еще 34 пострадали. Кроме того, ночью россияне выпустили две ракеты, которые упали на открытую территорию между домами и админзданием.

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