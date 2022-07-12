Сейчас известно о четырех пострадавших в результате обстрелов российскими оккупантами Индустриального района Харькова.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"По данным областного центра экстренной медицинской помощи, по состоянию на сейчас в результате обстрелов Индустриального района пострадали 4 человека. Полученные травмы – средней степени тяжести, все госпитализированы в медицинские учреждения, угрозы их жизни нет", - констатировал глава ОВА.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июля, российские оккупанты нанесли удары по Индустриальному району Харькова.