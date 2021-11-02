По словам одного из сотрудников крематория, в последнее время работы у них стало намного больше.

В Харькове в связи с высокой смертностью больных COVID-19 родственники умерших вынуждены ждать своей очереди на кремацию по 10 дней.

Как пишет местный сайт Newsroom, за неделю в Харьковской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 180 человек.

"Мы работаем постоянно. В последнее время работы стало намного больше. На мой взгляд, это из-за пандемии", – рассказал сотрудник харьковского крематория.

К зданию то и дело подъезжают катафалки, периодически выстраиваются небольшие очереди.

По словам супругов Валентины и Николая, которые потеряли двоих близких родственников почти одновременно, очередь на кремацию им пришлось ждать 10 дней.

Читайте такжеВ Днепре больная раком и COVID-19 роженица лечилась "по советам знакомых": ее с младенцем еле спасли (видео)"В частной ритуальной службе нам сказали, что сейчас крематорий очень загружен. 10 дней тело находилось в морге, и 27-го подошла очередь на кремацию", – отметила харьковчанка.

О критической ситуации в городе рассказали и в одной из харьковских фирм по предоставлению ритуальных услуг:

"Сейчас все завалено телами морги, крематории, сохранения. Машин и людей катастрофически не хватает… Очень большая очередь (в крематорий). Придется ждать от 10 дней до двух недель".

Коронавирус в Украине: статистика

1 ноября в Украине зафиксировали 19 455 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 955 693 человек, выздоровело – 2 454 737, летальных случаев – 68 727.

Вакцинация против COVID-19 в Украине

За сутки в Украине 273 307 человек вакцинировались против COVID-19. Одну дозу получили 207 877 человек, полностью иммунизированы – 65 430 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 10 453 652 человека, из них получили одну дозу – 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 515 248 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 17 968 898 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Шварц