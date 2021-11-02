Женщина поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В Днепре спасли 39-летнюю больную раком и COVID-19 роженицу с ее новорожденной дочкой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что беременную в крайне тяжелом состоянии доставили из Павлограда в областную больницу. По словам медиков, женщина была невакцинирована, она длительное время лечилась по советам соседей и знакомых.

"Когда обратилась в больницу, поражение легких уже достигло 65-ти процентов. Женщину срочно прооперировали", – говорится в сюжете.

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Напомним, на днях в инфекционной больнице Хмельницкого впервые сообщили о смерти беременной женщины, больной COVID-19. Умершая была мамой 11 детей.

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Автор: Катерина Шварц