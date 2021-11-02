В Днепре спасли 39-летнюю больную раком и COVID-19 роженицу с ее новорожденной дочкой.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сообщается, что беременную в крайне тяжелом состоянии доставили из Павлограда в областную больницу. По словам медиков, женщина была невакцинирована, она длительное время лечилась по советам соседей и знакомых.
"Когда обратилась в больницу, поражение легких уже достигло 65-ти процентов. Женщину срочно прооперировали", – говорится в сюжете.
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Напомним, на днях в инфекционной больнице Хмельницкого впервые сообщили о смерти беременной женщины, больной COVID-19. Умершая была мамой 11 детей.
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