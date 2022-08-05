Пограничники отмечают, что ограниченно годные украинцы не могут пересекать границу.

Украинцы, которых сняли (исключили) из воинского учета, могут пересекать границу, но при нескольких условиях.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Категории лиц, которым разрешается выезд за пределы Украины, определены частью первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Следовательно, снятые с учета украинцы могут осуществлять пересечение границы во время военного положения, но при некоторых условиях:

выезд разрешен, исходя из положений п. 2-6 Правил и абз. 3 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (если лицо в установленном порядке оформило инвалидность);

выезд разрешен, исходя из положений п. 2-6 Правил и абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (относительно лица, снятого с воинского учета на основании решения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета).

"Мужчины, которые имеют документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с отметкой/записью "снят с воинского учета" – данная отметка/запись не подтверждает ни инвалидность, ни непригодности к военной службе в военное время по состоянию здоровья, а поэтому рекомендуем обратиться к ТЦК и СП", - отмечают в ГПСУ.

При этом пограничники отмечают, что ограниченно годные в военное время не могут пересекать границу.

"Окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов",- говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Госпогранслужба фиксирует случаи, когда лица пытаются пересечь границу и уехать из Украины, выдавая себя за студентов иностранных учебных заведений.

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