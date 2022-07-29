В ГПСУ напомнили о том, что двойное гражданство в Украине не допускается.

В Государственной пограничной службе опубликовали разъяснения относительно выезда за границу мужчин, имеющих двойное гражданство.

В Facebook ведомство отмечает, что согласно законодательству двойное гражданство в Украине не допускается.

Согласно законодательству Украины:

Двойное гражданство (то есть гражданство Украины и еще одной, или нескольких стран) в Украине не допускается.

Лицо, имеющее несколько гражданств, одно из которых - Украина, в отношениях с Украиной считается гражданином Украины.

Основания утраты и прекращения гражданства Украины определены в статьях 18 и 19 Закона Украины "О гражданстве". В любом случае гражданство прекращается в день издания соответствующего указа Президента Украины.

Таким образом, согласно информации Государственной пограничной службы, использовать паспорт гражданина другой страны для пересечения государственной границы Украины на законных основаниях имеют физические лица после издания Указа Президента Украины о потере такими лицами гражданства Украины.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, во время которых военнообязанным гражданам запрещено выезжать за пределы государства.

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