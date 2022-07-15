Дипломаты отметили, что ездить в Украину "не безопасно" сейчас.

Представитель Государственного департамента США объяснил сообщение американского посольства о необходимости немедленно покинуть Украину после ракетного удара по Виннице. Дипломаты отметили, что это регулярное сообщение, потому что безопасность граждан США в приоритете.

Об этом рассказал представитель Госдепа США в комментарии РБК-Украина.

"Государственный департамент США не имеет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом. Мы стремимся предоставлять гражданам США четкую, своевременную и достоверную информацию о каждой стране мира, чтобы они могли принимать обоснованные решения о поездки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дипведомства США сообщают о необходимости покинуть ту или иную страну из-за событий и изменений, которые происходят на местном уровне. При этом уровень безопасности для поездок для Украины остается на четвертом уровне: "Не путешествовать"

"Государственный департамент продолжает призывать всех граждан США немедленно покинуть Украину, если это безопасно, используя любой коммерческий или иной частный наземный транспорт", - объяснили в Госдепе.

Как ранее сообщал УНИАН, утром 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. Всего повреждено более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.

В результате ракетного удара погибли 23 человека, госпитализированы 66, продолжается поиск 39 человек. За медпомощью всего на это время обратились 117 человек.

После чего посольство США призвало американцев срочно покинуть территорию Украины, что привело к паническим настроениям среди украинцев. Дело в том, что с похожим призывом посольство США выступило перед 24 февраля, когда Россия развязала полномасштабную войну против Украины.

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