Повреждения получили более 50 жилых домов.

В результате ракетного удара России по Виннице 14 июля получили повреждения более 50 жилых домов.

Об этом сообщил мэр города Сергей Моргунов на своей странице в Facebook.

"Необходимо объединить усилия для поддержки пострадавших жителей громады. Более 50 жилых домов получили повреждения. Поручил отработать алгоритм по ремонтам жилья. Привлечем все управленческие компании", - прокомментировал городской голова.

По его словам, для расселения людей подготовили около 200 гостиничных номеров и одну из городских школ.

"Предоставим все необходимое для ночлега, обеспечим питание", - добавил Моргунов.

Он сообщил, что также ракетным ударом задело два трамвайных вагона, один троллейбус и один автобус.

"Вместе с тем, транспортники уже починили поврежденные воздушные линии и контактные сети, чтобы планировать работы по восстановлению движения электротранспорта в этом районе. Городские службы работают в экстренном режиме. Одна из задач - помощь спасателям в разборе завалов. Предоставили также дополнительную коммунальную технику для эвакуации сгоревших авто и уборки территории в эпицентре взрыва", - рассказал он.

Моргунов при этом подчеркнул, что можно восстановить здания, инфраструктуру, но уже ничто не вернет жизни людей, которых убили раш*сты.

Ракетный удар России по Виннице 14 июля: что известно

Как сообщал УНИАН, 14 июля российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку.

Известно, что в результате ракетного удара погибли 23 человека, госпитализированы 66, продолжается поиск 39 человек. За медпомощью всего на это время обратились 117 человек.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

Вас также могут заинтересовать новости: