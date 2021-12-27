Объявлена чрезвычайная ситуация в связи с сокращением поступления воды в г. Торецк на 60% от запланированного.

Торецкая городская военно-гражданская администрация Бахмутского района Донецкой области предупреждает о временном сокращение водоснабжения из-за порыва в серой зоне.

"Сегодня, 27 декабря 2021 года, состоялось заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, во время которой было объявлено чрезвычайную ситуацию в связи с сокращением поступления воды в г. Торецьк на 60% от запланированного", - говорится в сообщении администрации.

Администрация также сообщает, что накануне, 26 декабря, состоялись запланированные ремонтные работы на водопроводе Горловка - Торецк. Аварийная ситуация была устранена, но объем воды не увеличился. Поэтому, вероятно, существует еще порыв в серой зоне, для обнаружения и устранения которого требуется время.

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В связи с недостаточным объемом поставки воды с целью обеспечения водоснабжением населения громады прокачка воды по районам будет осуществляться: 27 декабря с 19 часов до 8 часов утра 28 декабря – Забалочна часть города; 28 декабря с 18 часов – Центральная часть города, поселок Северный, г. Железное.

"В связи со сложившейся ситуацией, просим население не делать разбор воды из системы теплоснабжения и, по возможности, до устранения причин недостаточной подачи воды иметь дома запас на 1-1,5 суток", - сообщает администрация.

О начале проведения основных ремонтных работ на водопроводе Горловка - Торецк будет сообщено дополнительно.

Администрация просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе сотни жилых домов остались без электроэнергии и воды.