Пациенту всего четыре года.

В Днепропетровской области четырехлетний ребенок проглотил гайку. Операция не понадобилась.

Об этом сообщил врач-эндоскопист Сергей Щудро в группе "Детский эндоскопический центр" в Facebook.

Так, родители ребенка обратились в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу. Они рассказали, что он проглотила гайку.

Врачи провели дообследование и порекомендовали провести гастроскопию.

"Во время гастроскопии инородное тело не обнаружено, но в течение суток оно вышло самостоятельно!"- сообщил врач.

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Автор: Людмила Жерновская