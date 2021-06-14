Ребенку провели гастроскопию / фото ua.depositphotos.com
В Днепропетровской области четырехлетний ребенок проглотил гайку. Операция не понадобилась.
Об этом сообщил врач-эндоскопист Сергей Щудро в группе "Детский эндоскопический центр" в Facebook.
Так, родители ребенка обратились в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу. Они рассказали, что он проглотила гайку.
Врачи провели дообследование и порекомендовали провести гастроскопию.
"Во время гастроскопии инородное тело не обнаружено, но в течение суток оно вышло самостоятельно!"- сообщил врач.
фото Детский эндоскопический центр
фото Детский эндоскопический центр
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