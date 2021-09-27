В нём приняли участие 29 семей из 11 областей Украины.

25-26 сентября в Днепре впервые в Украине состоялся Съезд потомков Праведников народов мира.

Об этом сообщается на сайте Объединённой Еврейской Общины Украины.

Съезд состоялся в самом большом в мире еврейском центре "Менора".

В мероприятии приняли участие 29 семей из 11 областей Украины: приехали потомки Праведников из Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областей. Всего в Съезде приняли участие более 50 потомков Праведников.

В первый, ознакомительный день съезда, 25 сентября, гости посетили с автобусной экскурсией город Днепр, после чего состоялся ужин-знакомство, где каждому делегату была предоставлена возможность рассказать историю своей семьи, которая передаётся из поколения в поколение.

Программа второго дня, 26 сентября, была более насыщена. После завтрака гости посетили с экскурсией КДЦ "Менора", а также синагогу "Золотая Роза". В сукке, которая находится во дворе синагоги, благодаря рассказу раввина Реувена Мильмана гости узнали о значении праздника Суккот и попробовали медовый пирог "лейках". Затем гости посетили Музей "Память еврейского народа и Холокост в Украине".

В 11:00 началась торжественная часть Съезда, которую открыл раввин Днепра и региона Шмуэль Каминецкий. Раввин рассказал, что евреи очень ценят поступки Праведников народов мира.

Реб Шмуэль Каминецкий объяснил, что у людей, которые рискуют своей жизнью ради справедливости и спасения других, особая душа. Раввин выразил свою глубокую благодарность и признательность Праведникам и их потомкам. По его словам, за этот поступок Вс-вышний благословил их семьи на несколько поколений вперёд. Раввин Шмуэль Каминецкий завершил свою речь тем, что праздник Суккот — это праздник объединения. Приезд потомков Праведников народов мира в Днепр именно в этот период является очень символичным.

Примечательно, что изначально на Съезд выразил готовность приехать 91-летний Праведник Украины Анатолий Соколовский, сын Праведника народов мира Дмитрия Соколовского. К сожалению, перед отъездом стало понятно, что Анатолий по состоянию здоровья не сможет приехать. Поэтому после выступления раввина Каминецкого делегатам Съезда показали приветственное видеообращение от Праведника Украины, в котором Анатолий пожелал благословений от Вс-вышнего для еврейского и украинского народов.

Затем с приветственной речью выступила Наталья Хазан, советник главы Днепропетровского областного совета по вопросам культуры. После слово предоставили Игорю Щупаку, кандидату исторических наук, директору Музея "Память еврейского народа и Холокост в Украине" и Украинского института изучения Холокоста "Ткума".

Основная часть торжественного мероприятия состояла из вручения подарков делегатам Съезда. В это время зачитывались короткие истории спасения, которые подготовили соорганизаторы. В том числе кандидаты исторических наук Ирина Радченко и Елена Ищенко.

С речью выступила президент-основатель Харьковского музея Холокоста Лариса Воловик. По результатам её работы после подачи документов в Яд ва-Шем более 50 человек были признаны Праведниками народов мира.

После с приветственной речью выступили Павел Козленко, директор Одесского музея Холокоста, и Татьяна Ковалёва, руководитель программы "Праведники" в Одесской ассоциации евреев — узников гетто и нацистских концлагерей. Делегация из Одессы стала самой многочисленной на Съезде.

Организатором мероприятия выступила Объединённая еврейская община Украины при поддержке Еврейской общины Днепра и лично раввина Шмуэля Каминецкого, а соорганизаторами стали Музей "Память еврейского народа и Холокост в Украине", Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", Одесский музей Холокоста, Одесская ассоциация евреев — узников гетто и нацистских концлагерей, Харьковский музей Холокоста. Также на мероприятии присутствовали представители городского совета и учёные из Днепровского национального университета.

Модерировал мероприятие операционный директор ОЕОУ Виталий Камозин.

К сожалению, руководитель Объединённой еврейской общины Украины Михаэль Ткач не смог присутствовать на Съезде по состоянию здоровья. Он передал участникам Съезда благодарность и наилучшие пожелания, выразив надежду, что такие съезды станут регулярными.

Делегаты Съезда высоко оценили уровень организации мероприятия. Во время Съезда была выполнена основная цель: почтить память о Праведниках и объединить их потомков в одну большую семью. На мероприятии царила тёплая атмосфера.

Напомним, что по данным мемориального комплекса истории Холокоста Яд ва-Шем в Украине по состоянию на 2021 год признано 2 673 Праведника народов мира. Всего в мире — 27 921 Праведник из 44 стран.

"Праведник народов мира" - это почетное звание, присуждаемое с 1963 года Мемориалом Яд ва-Шем (Иерусалим) от имени Государства Израиль тем неевреям, которые в годы Холокоста рисковали собственной жизнью и жизнью своих родных для спасения евреев. Термин происходит от понятия из еврейской традиции, которым в иудаизме обозначают неевреев, придерживающихся основных законов, возложенных на человечество ("7 Законов сыновей Ноя").

Автор: Иван Бойко