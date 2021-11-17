Ограничения будут действовать, пока ситуация с заболеваемостью COVID-19 не стабилизируется.

Льготникам в Днепре ограничили проезд в общественном транспорте.

В частности, ограничения будут действовать в часы пик, говорится в сюжете ТСН.

Решение приняла специальная городская комиссия. Так, бесплатно можно будет проехать только с 10:00 утра до 15:00 дня. Однако новые правила не затронут учеников школ.

Городская власть считает, что такое ограничение должно предотвратить распространение коронавируса, ведь Днепропетровщина уже более трех недель в "красной" зоне. Отменить его обещают, когда ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется.

Как сообщал УНИАН, в Киеве более чем вдвое подорожает проезд в общественном транспорте. В частности, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета.

После того как стало известно о вероятном повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева, об этом начали говорить и столичные маршрутчики.

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Автор: Катерина Комолова