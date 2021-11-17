Ранее стало известно о планах КГГА установить новые тарифы на проезд в коммунальном транспорте столицы.

После того, как стало известно о вероятном повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева, об этом начали говорить и столичные маршрутчики.

В комментарии "Апострофу" глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко пояснил, что прежде всего стоимость проезда может существенно вырасти в новых маршрутках.

"Если с 1 января так и будет и проезд в общественном транспорте будет стоить 20 гривен, то перевозчики, которые будут обновлять подвижной состав и покупать большие автобусы, тоже подтягиваться под эту сумму. Пока этот вопрос с перевозчиками не обсуждался", - говорит он.

В целом, говорит Мойсеенко, пока рано говорить о повышении стоимости проезда, поскольку еще не было общественных слушаний. В случае принятия решения новый тариф начнет действовать не раньше января, добавляет он.

Подорожание проезда в Киеве

16 ноября КГГА сообщила о планах существенно повысить проезд в общественном транспорте столицы. Новые тарифы планируется ввести с начала нового года в частности, при покупке разового билета придется заплатить 20 грн. Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карта киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн. Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн-15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн – при покупке 1-9 поездок.

Автор: Юрий Годован