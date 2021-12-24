Из дерева выпали летучие мыши / фото Парк им. Федора Мершавцева
В парке Кривого Рога коммунальщики нашли в дереве спящую колонию летучих мышей.
Об этом сообщается на странице Парка им. Федора Мершавцева в Facebook.
Сорок летучих мышей выпали из дерева во время планового омоложения зелёных насаждений.
Животных не стали оставлять на улице и решили найти им новый дом.
фото Парк им. Федора Мершавцева - парк Правды
"В течение дня связались с харьковским центром спасения животных "Добрый дом Фельдман Экопарк" и по их рекомендациям подготовили "найденышей" к транспортировке", - говорится в сообщении.
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