Их транспортировали в экопарк.

В парке Кривого Рога коммунальщики нашли в дереве спящую колонию летучих мышей.

Об этом сообщается на странице Парка им. Федора Мершавцева в Facebook.

Сорок летучих мышей выпали из дерева во время планового омоложения зелёных насаждений.

Животных не стали оставлять на улице и решили найти им новый дом.

"В течение дня связались с харьковским центром спасения животных "Добрый дом Фельдман Экопарк" и по их рекомендациям подготовили "найденышей" к транспортировке", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Одесской области бьют тревогу из-за 150 тонн ядохимикатов с затонувшего в 1972 году суднаРанее сообщалось, что в Харькове люди нашли на балконе более полутысячи летучих мышей.

Вас также могут заинтересовать новости: