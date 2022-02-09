Обнаруженной в днепровском музее летучей мыши подыскивали убежище, выяснили журналисты.

В Днепре в историческом музее среди древностей нашли летучую мышь – рыжую вечерницу, которая занесена в Красную книгу Украины.

Летучая мышь в музее летала в зале древней истории и не портила экспонаты, говорится в сюжете ТСН.

Журналисты узнали, что летучую мышь поймали и начали искать для нее убежище.

"…Сейчас для летучей мыши ищут убежище и приглашают горожан в музей, поскольку, шутят, здесь насколько интересно, что даже рукокрылые стремятся попасть…", – отмечается в сюжете.Читайте такжеВ Днепре лабрадор выпил бутылку коньяка – его спасали в "вытрезвителе" (видео)

Напомним, в середине января текущего года стало известно, что в Одесском зоопарке родились четыре египетские летучие собаки – это вид рукокрылых семейства крылановых. Летучие собаки похожи на летучих мышей.

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