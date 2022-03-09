Его будут признавать органы государственной власти, Нацполиция, военные на блокпостах. "еДокумент" автоматически будет доступен всем пользователям "Дии".

В приложении "Дия" появится новое временное цифровое удостоверение "еДокумент" для граждан, которые из-за войны остались без документов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем обращении.

"Война застала украинцев врасплох, многие остались без документов. Поэтому в "Дии" также появится новое временное цифровое удостоверение "еДокумент". Оно будет очень гибким: будет содержать паспортные данные, ИНН, а также по возможности фото", - отметил премьер.

По его словам, это удостоверение будут признавать органы государственной власти, Нацполиция, военные на блокпостах. "еДокумент" автоматически будет доступен всем пользователям "Дии".

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