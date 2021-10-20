Подозреваемого разыскивают.

Жителя Пакистана Манзура Хуссейна подозревают в зверском убийстве двух дочерей, зятя и четырех внуков. По данным следствия, он сжег заживо их всех после того, как одна из дочек Фаузии Биби против его воли вышла замуж "по любви". Подозреваемого разыскивают.

Подробности жестокого преступления сообщает CNN.

Отмечается, что подозреваемый поджег дом со своей семьей в деревне в округе Музафаргарх в провинции Пенджаб.

Среди погибших – 4-месячный сын молодой пары, а также сестра Биби Хуршид Май с мужем и тремя детьми 2, 6 и 13 лет. Нежеланный зять выжил – в момент инцидента он находился на работе. Когда он вернулся домой, то увидел, что дом уже горит.

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Ранее сообщалось, как в 2020 году в Пакистане родственники жестоко расправились с двумя сестрами из-за поцелуя на видео.

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Автор: Катерина Шварц