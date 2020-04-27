В деле об убийстве Гандзюк нет ни слова о Мангере - адвокат

Сегодня в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования и назвали Мангера конечным заказчиком этого преступления.

Адвокат председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера Дмитрий Ильченко заявляет, что в материалах уголовного производства в отношении убийства активистки Екатерины Гандзюк нет ни слова о его подзащитном.

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Об этом адвокат написал в комментарии к сообщению о направлении дела в суд, расположенном на странице СБУ в Facebook. "Отлично! Во всех 50-ти томах нет ни слова о Мангере. Мы очень довольны", - заявил он.

Также адвокат сообщил, что Офис генерального прокурора удовлетворил ходатайство защиты и завершил досудебное расследование дела Гандзюк. "Нам открыли для ознакомления все 50 томов дела. Никаких доказательств вины Мангера так и не появилось", - написал адвокат.

Как сообщал УНИАН, общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 исполнителей преступления были осуждены. Организатора выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Мангер и Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

В январе 2020 году в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева принял арестовать Левина до 2 апреля.

25 марта Шевченковский районный суд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

Сегодня, 27 апреля, в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования по делу и об установлении конечного заказчика этого преступления - Мангера.