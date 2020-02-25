Дело Гандзюк: подозреваемый Левин обжаловал решение суда о своей экстрадиции

По словам адвоката, вопрос об экстрадиции Левина в Украину решится не раньше следующего месяца.

Подозреваемый по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Алексей Москаленко (Левин) подал апелляцию на решение районного суда в городе Бургас об экстрадиции его в Украину.

Об этом сообщил адвокат Левина в Украине Михаил Величко.

«Клиентом принято решение о подаче апелляционной жалобы на решение болгарского суда по поводу разрешения на экстрадицию по запросу Офиса генерального прокурора. Лично это решение принял сам Левин. Его болгарский адвокат готовит апелляционную жалобу. И подает апелляционную жалобу», - сказал он.

Также Величко добавил, что пока не может сказать сколько продлится решение вопроса в апелляционном суде, однако прогнозирует, что в этом месяце он не решится.

«По крайней мере, я думаю, что до конца этого месяца вопрос не решится. Где-то в первой декаде марта рассчитываю на судебное заседание в Болгарии», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в январе 2020 года в Бургасе правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске.

Читайте такжеАдвокаты Мангера пытались встретиться с Левиным в болгарской тюрьме - СМИ

Офис генпрокурора обратился к болгарским правоохранителям с просьбой о его экстрадиции. 24 января суд в Бургасе арестовал Левина на 40 суток.

22 февраля районный суд в городе Бургас разрешил экстрадицию в Украину Левина.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатора выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Читайте такжеЭкстрадиция предполагаемого организатора нападения на Гандзюк может длиться годами – СМИ

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.