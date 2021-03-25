По мнению эксперта, данное дело изначально было сугубо политическим, созданным для давления на украинскую судебную систему.

Высший антикоррупционный суд вынес логичное и законно решение, отказав детективам НАБУ в продлении сроков предварительного расследования по делу «судей ОАСК». Данное дело изначально было сугубо политическим, созданным для давления на украинскую судебную систему.

Такого мнения придерживается адвокат Ростислав Попович, пишет «Капитал».

«С одной стороны, сроков сделать все что угодно, в этом деле хватало с головой. Но с другой, нужно понимать, что в "деле ОАСК" нет ничего, кроме политики. То есть нет ничего связанного с юриспруденцией. Если бы дело имело хоть какой-то юридический вес или доказательную базу, оно бы уже в первый раз было направлено в суд, и мы бы имели какое-то решение... Есть только желание структур Сороса через дело ОАСК показать всем, что нужна задуманная ими судебная реформа, нужно демонизировать судей любого суда. Видимо, поэтому даже у судьи ВАКС взыграл здравый смысл», — полагает юрист.

При этом он не исключает, что будет попытка возбудить дело против судей ОАСК и в третий раз по какой-то другой статье.

«Я не исключаю таких моментов, потому что мы уже видели, как первое дело не задалось и они просто взяли часть материалов и продублировали во второе дело. С фантазией НАБУ и САП вполне реально может появиться еще какое-то третье дело. Причем все понимают, что это мыльный пузырь. "Соросятам" и всей этой "антикоррупционной" системе нужно как-то оправдывать затраты на себя. Для этого они будут дублировать дела, искать в других делах еще какие-то доказательства, "загонять", чтобы показать, оправдать свою эффективность. Хотя эффективности тут никакой нет, а есть только чьи-то желания. То есть, хотим расследуем, хотим не расследуем, хотим будем догонять людей, хотим не будем догонять. Это объективная реальность сегодняшней работы ВАКС, НАБУ и САП», — говорит Попович.

«Я и коллеги сталкиваемся сейчас в процессах с одной и той же проблемой — УПК у этих органов свой. То есть если есть Верховный суд — у него есть прописанная определенная практика. Апелляционные, районные суды тоже видят УПК с точки зрения закона — так, как он написан. Но НАБУ, САП и ВАКС живут в параллельной реальности, и у них свои нормы, свои процедуры и свой процесс», — жалуется адвокат.

В таких условиях, по мнению юриста, украинским судам будет тяжело сохранить свою независимость от Запада. Удаться ли им это, по мнению Поповича, во много будет зависеть от позиции украинских политиков.

«Удаться ли это нашим судам, будет зависеть от позиции не столько судов, но и от наших политиков. Однако, я считаю, что судьи должны занимать более жесткую позицию в отстаивании своей независимости, нежели они занимают на сегодняшний день. Судьи должны по некоторым категориям дел перестать быть статистами — судья должен научить любой орган госвласти соблюдать закон. Когда судьи будут выносить принципиальные решения, принципиально поступать в тех или иных делах, тогда и остальные ветви власти будут уважать судей и не будут пытаться давить и ломать судебную власть через колено, как мы видим это уже на протяжении последних, наверное, семи лет», — полагает юрист.

Многое, по мнению эксперта, будет зависеть от того, какую позицию займет президент Зеленский.

«Президенту однозначно стоило бы поддержать судебную систему в противостоянии с западными структурами. Но вопрос в том, что Запад предложит в обмен на судебную систему — очередной транш или еще какаю-то подачку. И это будет решающий вопрос для главы государства. Мое глубокое убеждение заключается в том, что судебной властью и судебной реформой торговать нельзя, это наша независимость, это вопрос нацбезопасности», — заявил Ростислав Попович.

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Автор: Иван Бойко